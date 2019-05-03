Под Воронежем установили личность погибшего в ДТП водителя «Лады»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-03T17:01:35+03:00

Обе машины после столкновения улетели в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности смертельного ДТП в Новоусманском районе. Напомним, утром 2 мая там столкнулись «КамАЗ» и «Лада-Приоры», водитель легковушки погиб. Сразу его личность установить не удалось.

Сутки спустя полицейские выяснили некоторые обстоятельства аварии. Картина ДТП сейчас выглядит так: на 16 километре дороги М4-Дон - Малая Приваловка 52-летний воронежец на «Ладе-Приоре» сначала вылетел на обочину, а потом и на встречную полосу, где и врезался в «КамАЗ». Обе машины улетели в кювет. 24-летний шофер грузовика серьезных травм не получил, а вот водитель легковушки умер на месте.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU