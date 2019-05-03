2019-05-03T17:01:35+03:00
Происшествия

Под Воронежем установили личность погибшего в ДТП водителя «Лады»

Легковушка врезалась в «КамАЗ»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Обе машины после столкновения улетели в кювет.Обе машины после столкновения улетели в кювет.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Стали известны подробности смертельного ДТП в Новоусманском районе. Напомним, утром 2 мая там столкнулись «КамАЗ» и «Лада-Приоры», водитель легковушки погиб. Сразу его личность установить не удалось.

Сутки спустя полицейские выяснили некоторые обстоятельства аварии. Картина ДТП сейчас выглядит так: на 16 километре дороги М4-Дон - Малая Приваловка 52-летний воронежец на «Ладе-Приоре» сначала вылетел на обочину, а потом и на встречную полосу, где и врезался в «КамАЗ». Обе машины улетели в кювет. 24-летний шофер грузовика серьезных травм не получил, а вот водитель легковушки умер на месте.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем сняли закат неземной красоты
В Воронежской области детей не пускают в кинотеатр на американский фильм «Мстители»
В центре Воронежа можно будет полюбоваться на кратеры, моря и горы Луны
Воронежца обнаружили мертвым на пляже в Новосибирске
В Воронежской области грабитель ради тысячи рублей чуть не придушил женщину тростью
В центре Воронежа сфотографировали огромную дыру в плитке у элитного дома
В Воронежской области пенсионер прогнал двух молодых грабителей
В Воронеже 18-летняя студентка подняла штанги в пять раз больше своего веса
Новый способ мошенничества в Воронеже: женщина лишилась 62,5 тысяч рублей
Под Воронежем сняли на видео, как прохожие поймали грабителя
В Воронежской области возбудили уголовное дело по смертельной аварии со снегоболотоходом
Воронежских водителей предупредили об опасных участках дорог
В Воронеже грозно предупредили любителей помусорить
В конце недели в Воронеж придет летняя погода
В Воронеже ночью пожарные успели потушить "Ладу"
Воронежская блогерша «обломно» разрезала на себе белье
В Воронежской области у рецидивиста на чердаке нашли около 800 грамм марихуаны
Более 5 тысяч воронежцев посетили первую тренировку парада Победы
Воронежский «Буран» остался без поддержки столичного клуба из КХЛ
Очередной «сотрудник банка» обманул воронежца на деньги
В Воронежской области разбился 35-летний москвич на снегоболотоходе
В загоревшемся доме в Воронежской области нашли тело пенсионера
В Воронежской области пенсионер заслушался историй о банде грабителей и потерял 125 тысяч рублей
В Воронежской области «КамАЗ» и «Лада Приора» после столкновения вылетели с дороги
Воронежцев просят помочь в поиске пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи