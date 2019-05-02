2019-05-02T13:29:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области «КамАЗ» и «Лада Приора» после столкновения вылетели с дороги

Машины перевернулись и оказались в кювете
Олег ИВАНОВ
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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшегоСейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшегоФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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2 мая примерно в 9.40 минут в Новоусманском районе столкнулись «КамАЗ» и «Лада Приора». Авария случилась на участке трассы М-4 «Дон», ведущем от села Малая Приваловка к Липецкой области. Не известно точно, как произошло ДТП. Однако оба автомобиля вылетели с дороги, перевернулись и оказались в кювете.

За рулем грузовика был 24-летний житель Воронежской области. А вот личность мужчины, сидевшего за рулем «Лады Приора», до сих пор не известна - он погиб в результате ДТП.

- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего, - прокомментировали в ГУ МД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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