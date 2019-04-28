2019-04-28T21:37:23+03:00
Происшествия

Села, рядом со сгоревшим под Воронежем складом «Магнита», заволокло дымом

Из-за тления местные жители практически задыхаются
Елена ФЕДЯШЕВААнна ГРЕБЕНКИНА
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Едкий дым с пепелища стелется по землеЕдкий дым с пепелища стелется по землеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Села, расположенные по соседству со сгоревшим под Воронежем складом «Магнита», заволокло дымом. Об этом рассказали местные жители. По их словам, периодически на месте пожара вспыхивают розовые пятна, территория до сих пор продолжает тлеть. Из-за этого в Нечаевке, Александровке и Отрадном стоит очень неприятный запах. Местные жители вынуждены ночевать в этой вони.

Тем временем в ГУ МЧС по Воронежской области пояснили, что окончательной ликвидации пожара до сих пор нет. На месте работают спасатели, они продолжают заливать пепелище. Сгоревшая территория очень большая, поэтому что-то прогнозировать трудно.

Напомним, пожар на площади 42 тысячи квадратных метров вспыхнул в полночь с 27 на 28 апреля. Локализовать пламя удалось только к четырем часам утра, справиться с открытым огнем - к восьми часам. Огонь полностью уничтожил склад с товаром, без работы остались почти 900 сотрудников. Дирекция воронежской торговой сети «Магнит» пообещала обеспечить их работой. Ранее жители близлежащих сел жаловались на падение напора воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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