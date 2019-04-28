Пожар, уничтоживший склады торговой сети «Магнит» под Воронежем, лишил работы 900 человек

Огромный пожар вспыхнул в ночь с 27 на 28 апреля под Воронежем в селе Нечаевка Новоусманского района. Около полуночи в службу спасения поступило сообщение о возгорании складских помещений торговой сети «Магнит». Первыми очевидцами ЧП стали прихожане храма в селе Александровка, который расположен, как раз напротив складов. Шла пасхальная служба.

К месту пожара одна за другой промчались несколько машин, однако пламя только набирало силу, сообщили очевидцы. Слышались хлопки, в небо поднимались столбы огня и дыма.

К моменту прибытия спасателей на место пламя бушевало уже на 20 тысячах квадратных метров. Несмотря на все старания огнеборцев, площадь пожара достигла 42 тысяч «квадратов». На месте работали 124 человека и 50 машин. Тушение осложняли специфическая конструкция складов, перебои с водоснабжением и сильный боковой ветер. Локализовать пожар удалось только в 4.12. Открытое горение ликвидировали в 8.00, но тление, видимое на несколько километров, продолжается и сейчас.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Как рассказали сотрудники склада, по предварительной информации, пожар возник из-за возгорания поддона с зажигалками на территории основного склада, где хранятся продукты, не требующие особых условий. Помещения и товар уничтожены полностью. Ночную смену сотрудников удалось эвакуировать. На воскресенье штату склада объявили выходной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/705806" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Воронежской области.

По словам одного из сотрудников распределительного центра сети «Магнит», на первых порах можно было погасить очаг возгорания, на складе есть достаточные средства для этого. Однако рабочие вместо попыток тушения снимали происходящее на фото и видео.

Как сообщил заместитель главы Новоусманского района, на предприятии работали жители трех областей, кроме Воронежской. Все 900 человек в одну ночь лишились работы. Однако на снабжении воронежцев продуктами это ЧП не скажется, заверили в администрации.

На месте пожара работают эксперты, которым предстоит выяснить его причину или виновных.

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