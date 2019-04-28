Дирекция воронежской торговой сети «Магнит» пообещала обеспечить работой сотрудников сгоревшего склада

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-28T14:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Воронежем продолжается расследование обстоятельств ночного ЧП – сгорело трехэтажное здание распределительного центра общей площадью 42 тысячи квадратных метров. Огонь вспыхнул в полночь 27 апреля, предположительно от поддона с зажигалками. Как рассказали сотрудники ЗАО «Тандер», в момент перемещения товара поддон опрокинулся, горючее содержимое зажигалок попало на расположенные по соседству ящики с сигаретами.

Вместе с продукцией сгорела и административная часть, офисы которой находились над складами. Огонь полностью уничтожил документацию и личные дела сотрудников и трудовые книжки. Теперь все это придется кропотливо восстанавливать.

фото очевидца

Между тем руководство ЗАО «Тандер» пообещало сотрудникам сгоревшего склада всех обеспечить работой. Известно, что часть из специалистов направят в командировки на работу в центры «Магнита» соседних регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU