2019-04-28T14:01:38+03:00
Происшествия

Дирекция воронежской торговой сети «Магнит» пообещала обеспечить работой сотрудников сгоревшего склада

В ночь на воскресенье сгорело трехэтажное здание распределительного центра
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото очевидцафото очевидца
Изменить размер текста:

Под Воронежем продолжается расследование обстоятельств ночного ЧП – сгорело трехэтажное здание распределительного центра общей площадью 42 тысячи квадратных метров. Огонь вспыхнул в полночь 27 апреля, предположительно от поддона с зажигалками. Как рассказали сотрудники ЗАО «Тандер», в момент перемещения товара поддон опрокинулся, горючее содержимое зажигалок попало на расположенные по соседству ящики с сигаретами.

Вместе с продукцией сгорела и административная часть, офисы которой находились над складами. Огонь полностью уничтожил документацию и личные дела сотрудников и трудовые книжки. Теперь все это придется кропотливо восстанавливать.

фото очевидца

фото очевидца

Между тем руководство ЗАО «Тандер» пообещало сотрудникам сгоревшего склада всех обеспечить работой. Известно, что часть из специалистов направят в командировки на работу в центры «Магнита» соседних регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребят из Воронежского детского дома угостили пасхальными куличами
В Воронеже подсветили Ильича на главной площади города
В ДТП на трассе в Воронежской области погиб 56-летний москвич и пострадали еще шесть человек
В Ленинском районе Воронежа уже косят газоны
В Воронеже пройдет кофейный фестиваль
Под Воронежем горят склады торговой сети "Магнит"
Под Воронежем пьяный мужчина сорвал с женщины куртку, чтобы подарить ее жене
В Воронежском заповеднике сфотографировали подросших птенцов воронов
В Воронеже мужчина угнал автомобиль настойчивого ухажера знакомой
Очередной воронежец лишился денег во время продажи автодеталей через сайт объявлений
Воронежские полицейские встретили участников автопробега «Дорога мужества»
Два хоккеиста «Россоши» стали лучшими игроками финальной серии Кубка Регионов
Спасатели предупредили воронежцев о сильной грозе на Пасху
В Воронеже маршрутчиков оштрафовали за объезд пробки по встречке после видео в Сети
В Воронеж приехал «Поезд Победы»
В Воронеже инвалид без ног удержал падающий светофор
В Воронеже поймали обворовавшего несколько офисов микрозаймов наркомана
Две смертельных аварии произошли в Воронежской области
В Воронежской области на трассе столкнулись два «Ниссана»: пострадали пять человек
Воронежццев порадовал сидящий на трубе гордый павлин
В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса разгромов стало меньше, чем равных матчей
В Нововоронеже гаишник спас женщину
В Воронеже бывшего директора УК обвиняют в присвоении 1,5 миллиона рублей
В Воронеже пропал 9-летний мальчик
Губернатор поручил реконструировать главное футбольное поле Воронежа