Вадим Кстенин: «В 2019 году мы начнем реализацию важнейших проектов дорожного строительства»

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-24T18:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно отчету главы города, в прошлом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги » было отремонтировано 143,3 км дорожного полотна на 104 улицах. При этом изначально планировалось провести ремонт на 100 улицах. В ходе работ за прошедший год было ликвидировано 17 участков концентрации ДТП, обустроены 16 доступных для инвалидов пешеходных переходов и девять остановок.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU