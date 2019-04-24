2019-04-24T18:14:05+03:00
Общество

Вадим Кстенин: «В 2019 году мы начнем реализацию важнейших проектов дорожного строительства»

24 апреля в ходе отчёта перед депутатами городской Думы мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры и общественного транспорта
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Согласно отчету главы города, в прошлом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги » было отремонтировано 143,3 км дорожного полотна на 104 улицах. При этом изначально планировалось провести ремонт на 100 улицах. В ходе работ за прошедший год было ликвидировано 17 участков концентрации ДТП, обустроены 16 доступных для инвалидов пешеходных переходов и девять остановок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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