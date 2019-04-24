2019-04-24T10:19:38+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС-2: на втором инновационном энергоблоке №2 приступили к испытаниям турбоагрегата на холостом ходу

Специалисты прокрутили турбину на холостом ходу, поэтапно увеличивая количество её оборотов до проектных значений
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23 апреля 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») выполнен пробный пуск турбины инновационного энергоблока №2 (блока №7 НВАЭС) поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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