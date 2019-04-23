2019-04-23T18:13:12+03:00
Общество

Воронежцев просят пока не ходить в парки из-за обработки их от клещей

Ограничение вводится на три дня после проведения работ
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
от укусов клещей пострадали уже 168 человек.от укусов клещей пострадали уже 168 человек.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Вблизи воронежских лесопарков появились объявления о проведении акарицидных (противоклещевых) обработках территории. Такие мероприятия проводятся ежегодно в течение теплого сезона для снижения численности клещей. 23 апреля специалисты выживали кровососов из парка «Оптимистов» и попросили горожан в течение трех дней воздержаться от посещения места отдыха, чтобы не надышаться химикатами.

Ранее таким же образом сотрудники муниципального предприятия "ЭкоЦентр" обработали территорию парка «Алые паруса».

Кстати, на сегодня, от кусов клещей пострадали 168 человек по всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой
Воронежские спасатели уничтожили 12 боеприпасов времен ВОВ
Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать
Более 500 тысяч человек установили приложение от «БКС Брокер»
Первомайская демонстрация соберет 35 тысяч воронежцев
В Воронеже раскрыли кражу дорогущего квадроцикла
«Депутатскую аллею» высадили в столице Черноземья к юбилею Воронежской областной Думы
В Воронежской области из окна пансионата выпала старушка
Владимир Нетёсов: «Накопленный Воронежской облдумой уникальный опыт успешно использован в других регионах»
Пырнул ножом и посадил на лавочку: случай в Борисоглебске Воронежской области
Во дворе воронежской многоэтажки машина сбила 8-летнего мальчика
Гости с битой отняли у воронежца тысячу рублей
Под Воронежем мужчина поджег траву и случайно спалил свой дом
Воронежский резчик по дереву выиграл английский Кубок
Воронежцы заволновались из-за демонтажа остатков троллейбусной линии на улице Мира
Воронежцы смогут встретить «Поезд Победы»
Александр Васильев отговорил воронежских красавиц ехать в Европу с люксовыми сумками
Для школьников из Воронежской области провели мастер-классы в ВГЛТУ
Ученый, изобретатель, труженик тыла: воронежский ветеран отметил 90-летие
Воронежская спортсменка выиграла первенство России по борьбе
Жителю Воронежской области грозит пять лет тюрьмы за хранение пороха «на всякий случай»
Воронежские художниики покажут свои лучшие работы за последние пять лет