Воронежцев просят пока не ходить в парки из-за обработки их от клещей
Ограничение вводится на три дня после проведения работ
от укусов клещей пострадали уже 168 человек.Фото: из архива «КП»
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Вблизи воронежских лесопарков появились объявления о проведении акарицидных (противоклещевых) обработках территории. Такие мероприятия проводятся ежегодно в течение теплого сезона для снижения численности клещей. 23 апреля специалисты выживали кровососов из парка «Оптимистов» и попросили горожан в течение трех дней воздержаться от посещения места отдыха, чтобы не надышаться химикатами.
Ранее таким же образом сотрудники муниципального предприятия "ЭкоЦентр" обработали территорию парка «Алые паруса».
Кстати, на сегодня, от кусов клещей пострадали 168 человек по всей области.
ИСТОЧНИК KP.RU