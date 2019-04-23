В Воронежской области клещи покусали 168 человек

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-23T10:09:21+03:00

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Солнышко, тепло, воронежцы потянулись в парки и леса. А там их уже ждут клещи!

По состоянию на 22 апреля, в больницы по поводу укусов уже обратились 168 человек (из них 99 - за прошедшую неделю). Пока эта число пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. Ведомство в текущем году запланировало проведение акарицидных обработок на площади более 1,2 тысяч га, на 12,6 га обработку уже провели.

Клещи переносят иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводятся на ул. Космонавтов, 21, ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 08.30 до 16.00, контактные телефоны 2635241, 2641571.

Специалисты советуют своевременно удалять сухостой и валежник, скашивать траву, проводить разреживание кустарников, убирать свалки бытового и строительного мусора, приводить в лесопарковое состояние леса, прилегающие к жилым зданиям – чтобы снизить число клещей. И конечно, подумать о личной безопасности: собираясь на прогулку, правильно одеться (рукава одежды с манжетами, низ брюк заправлен в носки), пользоваться репеллентами и проводить само- и взаимоосмотры внешних кожных покровов на наличие клещей.

Если обнаружили присосавшегося клеща, обратиться в больницу по месту жительства или в травмпункт. Потом следить за своим состоянием: при повышении температуры в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU