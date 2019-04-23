Под Воронежем мужчина поджег траву и случайно спалил свой дом
В паблике «Панино online» рассказали о пожаре, случившемся в понедельник, 22 апреля, в поселке Мичуринский Панинского района. Горел дом на две квартиры.
Оказалось, что пожар устроил хозяин дома. Случайно. По словам мужчины, он подпалил сухую траву и ушел приводить в порядок могилы на кладбище. Издали увидел дым, побежал к дому, но пламя уже бушевало вовсю. В итоге после тушения пожара от жилья почти ничего не осталось.
В региональном ГУ МЧС рассказали, что о пожаре им сообщили в 16.00. На месте ЧП работали восемь человек на трех машинах. Огонь потушили в 17.00. По данным МЧС, пламя повредило крышу, стены и мебель по всей площади дома. На пожаре никто не пострадал.
Напомним, 9 апреля, в селе Ендовище Семилукского района 86-летняя женщина так подпалила траву возле своего дома, что огонь перекинулся на нее. Ожоги оказались смертельными.
ИСТОЧНИК KP.RU