Под Воронежем женщина решила сжечь траву, а в итоге сгорела сама

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-10T16:17:55+03:00

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Во вторник, 9 апреля, около двух часов дня в селе Ендовище Семилукского района на поляне на улице Молодежной обнаружили труп 86-летней женщины с сильными ожогами. Очевидцы ЧП рассказали, что бабушка так неосторожно подпалила траву возле своего дома, что огонь перекинулся на нее.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту трагического случая. Они опросили очевидцев пожара и отправили тело пожилой женщины на судебно-медицинскую экспертизу для точного определения причины смерти. Работники СК также продолжают выяснять обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU