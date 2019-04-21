Во дворе воронежской многоэтажки сгорели две машины
Пожар вспыхнул глубокой ночью
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Ночной переполох вызвал 21 апреля пожар во дворе дома на улице 60-ой Армии в Коминтерновском районе. Жителей разбудил хлопок и зарево пламени. Горели сразу два автомобиля, припаркованные во дворе – «Нива» и «Фольксваген Пассат».
Приехавшие на вызов спасатели потушили пламя, но спасти легковушки не удалось. Они превратились в груду покореженного металла. По предварительной информации, машины подожгли специально.
Той же ночью горела кабина грузовика на улице Новосибирской.
ИСТОЧНИК KP.RU