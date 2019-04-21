В Воронеже на Новосибирской ночью тушили грузовик
В ЧП пострадал один человек
фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В 4.48 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Новосибирской в Левобережном районе. Горела кабина грузового автомобиля "Kenworth". Пожарные потушили огонь в 5.04. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, огонь уничтожил кабину. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек.
К тушению пожара привлекались четыре человека и одна единица спецтехники. Обстоятельства ЧП изучают эксперты. Они выяснят, что стало причиной возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU