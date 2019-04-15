В Воронежской области рабочего затянула буровая установка

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-15T14:35:34+03:00

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В Борисоглебске 24-летний рабочий погиб после того, как его руку затянуло в буровую установку. Информацию подтвердили в СУ СКР по Воронежской области.

ЧП случилось еще 13 апреля. Как рассказывают очевидцы, примерно в 12.00 бригада рабочих занималась бурением для канализации на улице 40 Лет Октября. Рабочему затянуло руку в штангу бурильной установки. От полученных травм он скончался.

- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, - сообщают в СУ СКР по Воронежской области. - Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрошены очевидцы и руководство организации, изъята необходимая документация, продолжается выполнение всех мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU