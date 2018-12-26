2018-12-26T14:45:52+03:00
Общество

В воронежском карьере рабочего затянуло в конвейер для подачи песка

24-летний парень погиб, на месте работают следователи
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 26 декабря, в песчаном карьере за Северным авторынком погиб рабочий. Как рассказывают очевидцы, 24-летнего парня затянуло в ленточный конвейер для подачи песка. В СУ СКР по Воронежской области подтвердили, что обнаружили тело на территории Подгоренского месторождения.

- Следователями по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, - добавляют в СУ СКР по Воронежской области. - Анализируется изъятая документация, опрашиваются очевидцы и работники организации. Выполняется весь комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего.

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