В воронежском карьере рабочего затянуло в конвейер для подачи песка

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-26T14:45:52+03:00

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Сегодня, 26 декабря, в песчаном карьере за Северным авторынком погиб рабочий. Как рассказывают очевидцы, 24-летнего парня затянуло в ленточный конвейер для подачи песка. В СУ СКР по Воронежской области подтвердили, что обнаружили тело на территории Подгоренского месторождения.

- Следователями по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, - добавляют в СУ СКР по Воронежской области. - Анализируется изъятая документация, опрашиваются очевидцы и работники организации. Выполняется весь комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего.