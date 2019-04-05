Под Воронежем за гибель двух малышек на пожаре будут судить их мать

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-05T11:32:46+03:00

Следователи считают, что в гибели двух маленьких девочек виновата их мать. Фото: из архива «КП»

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Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела, возбужденного после смерти девочек двух и трех лет на пожаре в селе Старая Ведуга Семилукского района. В гибели малышек обвиняют их мать.

По версии следствия, 16 ноября 2018 года 27-летняя женщина, приехавшая в нашу область с мужем из Армении и жившая на ферме, ушла из дома, оставив двух своих маленьких дочек одних. Дверь она закрыла на ключ. Комната отапливалась самодельной печкой, возле нее женщина развесила белье, причем сделала она это так неосторожно, что огонь из топки перекинулся на вещи, и начался пожар. Детям было некуда деваться, и они задохнулись от дыма.

По части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» женщине грозит до четырех лет лишения свободы. А вот начальству, которое не смогло найти для своих работников жилья получше, чем ферма, ничего не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU