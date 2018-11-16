В Воронежской области двое детей задохнулись из-за самодельной металлической печки

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-16T16:15:14+03:00

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Сегодня, 16 ноября, на ферме, расположенной в селе Старая Ведуга Семилукского района, произошла страшная трагедия. Там нашли тела двух детей: трехлетнего мальчика и его двухлетней сестры. По предварительным данным, смерть наступила после отравления угарным газом. В прокуратуре Воронежской области предполагают: родители вышли из дома, оставив детей в комнате с самодельной металлической печью.

- Родители погибших детей, граждане Армении, прибыли на территорию Российской Федерации в апреле этого года, - комментируют в ведомстве. - Сейчас проводится комплекс следственных и оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуроры выяснят, почему семья жила на ферме и как к этому относились органы опеки.