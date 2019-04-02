Воронежца, оставившего в горящей квартире мать и 6-летнюю племянницу, отправили в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-02T10:35:30+03:00

Мужчина положил тлеющую сигарету на деревянный подлокотник дивана, и вышел из комнаты

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Полтора года в колонии-поселении проведет 34-летний житель Воронежа. Он признан виновным в «причинении смерти по неосторожности двум лицам».

Об этой ужасной истории мы уже рассказывали: ЧП произошло 17 ноября 2018 года в квартире, расположенной в многоэтажном доме на улице Димитрова. Мужчина выпивал в своей комнате. В соседней спали его 60-летняя мать и 6-летняя племянница.

- Покурив, мужчина положил тлеющую сигарету на деревянный подлокотник дивана, и вышел из комнаты. От контакта с сигаретой произошло возгорание горючих предметов, предположительно ватного одеяла, лежавшего на диване, - сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.

По версии следователей, увидев пожар, мужчина, просто сбежал, даже не попытавшись спасти родственников. Пожилая женщина и маленькая девочка погибли от отравления угарным газом.

Руководитель следственного отдела по Левобережному району Матвей Сладких ранее сообщал о том, что следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU