2018-11-19T12:55:08+03:00
Происшествия

В Воронеже после смерти бабушки и внучки на пожаре возбудили уголовное дело

По предварительным данным, к двум смертям привело неосторожное обращение с огнем при курении
Юрий КОЗЛОВ
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По предварительным данным, бабушка и внучка погибли из-за неосторожного курения.По предварительным данным, бабушка и внучка погибли из-за неосторожного курения.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту смерти 60-летней хозяйки квартиры многоэтажки на улице Димитрова и ее шестилетней внучки.

Напомним, пожар случился около четырех часов ночи 17 ноября. После его тушения (около 4.42) сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшей квартире трупы женщины и девочки. 34-летний сын хозяйки (погибшему ребенку он был дядей) убежал с пожара, получив незначительные ожоги. Ему оказали медицинскую помощь.

- По предварительным данным, причиной смерти бабушки и внучки стало отравление угарным газом. Предполагаемая причина пожара – неосторожное курение, но окончательно она станет известна только в ходе следствия, - рассказали в региональном СУ СК.

У девочки есть родители, но где они были во время пожара, пока неясно. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» (до четырех лет лишения свободы).

Напомним, за последнюю неделю случились еще две трагедии, где погибли дети.

Утром 16 ноября в селе Старая Ведуга Воронежской области двое детей задохнулись на пожаре из-за самодельной металлической печки. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка вместе с приехавшими из Армении родителями жили на ферме и вынуждены были таким образом отапливаться. К расследованию обстоятельств трагедии подключились сотрудники Следственного комитета. Они, в частности, выяснят, почему тревогу не били органы опеки, а также по какой причине руководители фермы не предоставили своим рабочим мало-мальски сносное жилье.

А утром в среду, 14 ноября, также около четырех утра в микрорайоне Таврово Левобережного района на улице Доковая загорелся частный дом. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 26-летнего дяди и его пятилетнего племянника. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

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