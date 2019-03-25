2019-03-25T17:27:12+03:00
Общество

Мэр Воронежа распорядился приобрести цистерны для подвоза питьевой воды

Во время недавней аварии на водопроводе горожане смели всю бутилированную воду в магазинах
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы испытали дефицит питьевой водыВоронежцы испытали дефицит питьевой водыФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Обсуждая на еженедельной последствия аварии на водопроводе, произошедшей в Воронеже 20 марта и оставившей без воды жителей двух районов, мэр поручил чиновникам рассмотреть возможность приобретения цистерн для подвоза питьевой воды.

- Этот случай показал, что горожане в случае отключения воды испытывают недостаток именно питьевой воды, - заключил Вадим Кстенин. – Техническую воду мы подвозим, а питьевой не было даже в торговой сети: ее скупили жители.

Напомним, причиной аварии стал прорыв трубы метрового диаметра. В результате без воды остались 50 тысяч воронежцев: жители Коминтерновского и частично Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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