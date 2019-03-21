Ликвидировали аварию, оставившую без воды 50 тысяч воронежцев

В мэрии и «РВК-Воронеж» сообщили о ликвидации аварии на улице Антонова-Овсеенко. Напомним, там около 11 утра 20 марта прорвался водопровод метрового диаметра. Из-за ЧП воды лишились 138 домов, где живут около 50 тысяч человек, на улицах Хользунова, Владимира Невского и Беговой.

Специалисты РВК «Воронеж» начали запускать водопровод, куда на поврежденный участок вставили новую стальную трубу длиной 320 сантиметров, в 11.50. По данным организации, на заполнение сети может уйти от двух до трех часов. То есть, воду в кранах стоит ожидать в районе 13.50 или 14.50.

В старой трубе была огромная дыра.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В «Водоканале» подтвердили версию о том, что трубопровод, проложенный в 80-х годах 20 века, разрушился из-за заводского брака. Руководители «РВК-Воронеж» намерены обратиться в контролирующие органы, чтобы выяснить законность нахождения капитальных построек в охранной зоне водопровода. В частности, того самого забора, который так живописно рухнул под напором воды.

Стена рухнула после потопа в воронеже 20 марта.видео местных жителей

В мэрии, несмотря на ликвидацию аварии, решили перестраховаться и отменить уроки во вторую смену для школ, попавших в зону отключения воды. Всего таких средних учебных заведений 21. Правда, в некоторых из них и так нет второй смены. В зону отключения попали:

в Коминтерновском районе: школы №№ 95 и 99, УВК «Гимназия № 1», гимназии №№ 1 и 2, прогимназия № 2;

в Советском районе: ВУВК имени Киселева, лицей № 5, гимназия имени Бунина, школы №№ 4, 70, 72 и 73;

в Ленинском районе: школы №№ 12, 14, 27, 34, 38, 40, 45 и 63.

Также в зону отключения попали детские сады, их список в мэрии пока не предоставили. Там работают только дежурные группы для ребятишек, которых родителям не с кем оставить. туда подвозят техническую и бутилированную воду.

Напомним, в среду, 20 марта, около 11 утра прорвало водопровод метрового диаметра в районе улицы Антонова-Овсеенко у авторынка. Вода хлынула на дорогу. Машины, пытавшиеся преодолеть огромную лужу на скорости, глохли. Вскоре воду отключили в квартале, ограниченном улицами Хользунова, Владимира Невского и Беговой - в 138 домах, где живет около 50 тысяч горожан. В домах на этих улицах, не подпавших под отключение, а также на Московском проспекте и Бульваре Победы и частично в Советском районе напор в кранах был сильно ослаблен.

Сразу после аварии машины вынуждены были брать водные преграды.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Тем временем специалисты «РВК-Воронеж» и городских комбинатов благоустройства разгребали завалы, случившиеся на месте аварии. Там под напором воды рухнула кирпичная стена. Только после разбора ее остатков, упавших в лужу, приступили собственно к осмотру трубы.

На месте аварии люди работали всю ночь.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Из-за отключения воды 20 марта отменили занятия во второй смене в школе № 95. Детей отпустили домой после второго урока. В школе № 99 решили не проводить пятый и шестые уроки. А потом вынуждены были пойти и дальше. В итоге отменили уроки в первую смену 21 марта в школах №№ 95, 99, в гимназии № 2 и прогимназии № 2. В детских садах №№ 182, 189 и 193, также попавших в зону отключения воды, занятий тоже нет. Сохранили только резервные группы – для родителей, которым не с кем было оставить детей.

Поздно вечером 20 марта о начале проверки по факту аварии объявила городская прокуратура.