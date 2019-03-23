2019-03-23T11:59:42+03:00
Звезды

Ургант - Наталии Орейро: «Воронеж ты нанесла поближе к... пояснице»

Уругвайско-аргентинская звезда сделала татуировку на спине с перечислением городов своего российского тура
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот фрагмента выпуска шоу.Фото: скриншот фрагмента выпуска шоу.
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В телепередачу «Вечерний Ургант» на федеральном канале пришла Наталия Орейро. Она рассказала ведущему о своем большом туре по России Unforgettable. Гастроли начались 16 марта в Кишеневе. Также певица показала свою временную татуировку на спине с перечислением российских городов, в которых она даст концерты. Последним был написан Воронеж.

- Воронеж ты нанесла поближе к... пояснице, - посмеялся Ургант.

Сама Наталия Орейро пошутила, что сделала тату для того, чтобы запомнить название своего тура. А еще певица похвасталась тем, что выучила некоторые русские слова и фразы: «хорошо», «что это», «я не знаю», «я люблю тебя».

В России Орейро проведет больше месяца. В этом туре артистка впервые работает с русской командой и считает, что это благодарность за любовь, которую она чувствует здесь. Концерт в Воронеже состоится 16 апреля.

Напомним, в прошлый приезд в столицу Черноземья Наталия Орейро собрала около трех тысяч фанатов. Увидеть живьем легендарного «Дикого ангела» захотели поклонники не только из Воронежа, но и Москвы, Питера, Белгорода, Липецка и Волгограда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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