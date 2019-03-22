Воронежцев «разводят» мошенники, предлагающие отдых в Крыму

СЕГОДНЯ 19:29 2019-03-22T19:45:00+03:00

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Воронежцев предупреждают об афере с турпутевками в Крым. Жертвами мошенников стали уже по крайней мере 200 человек по всей стране, есть среди них и наши земляки.

Схема мошенничества до безобразия проста. В ответ на стандартные запросы, вводимые в Интернете людьми, ищущими варианты для отдыха, выскакивает всплывающее окно. Там, как водится, висит привлекательное по цене и по картинкам предложение. Жаждущие отдыха в Крыму кликают, видят недорогое предложение с приемлемыми условиями и нажимают «Забронировать». После чего им начинают «втирать» большие скидки. Под нажимом аферистов им перечисляют 100-ную предоплату. А после этого на телефоны никто не отвечает.

В Крыму уже оставляют обращения к главе республики Сергею Аксенову с просьбой разобраться с обнаглевшими мошенниками. Ну а пока их не поймали и не посадили, остается напомнить, что бесплатный или очень дешевый сыр лежит только в мышеловке.

По сведениям полиции, каждый день до десяти воронежцев становятся жертвами мошенников. Сумма ущерба достигает сотен тысяч рублей. Полицейские даже недавно провели ликбез для пожилых людей, как не стать жертвами аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU