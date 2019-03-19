Полиция начала обучать пожилых воронежцев защите от мошенников

СЕГОДНЯ 19:12 2019-03-19T19:18:11+03:00

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Каждый день до десяти воронежцев становятся жертвами мошенников. Об этом рассказала официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. Сумма ущерба достигает сотен тысяч рублей. Часто жертвами становятся пожилые люди. Чтобы уберечь горожан от этой напасти, в полиции объявили о старте проекта "Воронеж без мошенничеств".

19 марта в управе Центрального района полицейские встретились с представителями территориального общественного самоуправления. Им рассказали о самых распространенных схемах мошенничества, раздали специальные памятки. Теперь предстоит поделиться информацией с соседями.

- Мы выросли в Советском Союзе. Тогда нас учили доверять людям. И этим пользуются преступники, подонки. С вашей помощью хочется донести информацию о случаях, когда люди теряли все свои сбережения, - обратился к присутствующим Юрий Таранцов, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по ВО, генеральный директор Издательского дома «Свободная пресса».

Сергей Бучнев, заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Воронежу, подчеркнул:

- Нужны бдительность, подозрительность. Многие знают в лицо почтальона, соцработников, сотрудников газовой службы. Увидели кого-то незнакомого, кто представляется этими людьми? Сразу же звоните нам. Чем оперативнее вы отреагируете, тем быстрее мы задержим этих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU