2019-03-21T18:22:35+03:00
Происшествия

В аварии на Ленинском проспекте Воронежа пострадала школьница

Девочке оказали помощь на месте и отпустили домой
Елена ФЕДЯШЕВА
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В среду вечером в ДТП на Ленинском проспекте Воронежа получила ранения 10-летняя пассажирка. Девочка ехала в машине «Мазда 6», которой управляла 40-летняя женщина. В районе дома №172 в иномарку сзади врезалась «Мазда Примаси», за рулем которой находился 25-летний водитель.

В результате аварии девочка, несмотря на то, что находилась в автокресле, получила ранение шеи. Прибывшие врачи на месте оказали ребенку помощь и отпустили домой.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, его причины и виновника.

Напомним, в четверг в столкновении двух машин на Острогожской пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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