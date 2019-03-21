В двух авариях в Воронеже на Острогожской пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-21T13:12:03+03:00

Очевидцы говорят, что дорога утром была очень скользкой

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Около половины восьмого утра в четверг, 21 марта, на улице Острогожской столкнулись «Нива Шевроле» и «Дэу Нексия». В результате аварии ранения получили пять человек: 69-летний водитель «Дэу», а также четверо мужчин 60, 58, 46 и 36 лет. Всем им оказали помощь медики на месте, одного человека госпитализировали.

А через несколько минут после этой аварии рядом налетела на столб «Киа». Управлявшая иномаркой 40-летняя женщина не справившись с управлением.

К счастью, в этом ДТП пострадавших не оказалось

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают виновников обоих аварий.

Как сообщили очевидцы ДТП, утром четверга на дорогах было очень скользко, а многие водители поторопились «переобуться» в летнюю резину. Вот и результат…

ИСТОЧНИК KP.RU