Полицейский рассказал, что вводит воронежских угонщиков в ступор

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-20T08:09:51+03:00

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Любую электронную систему охраны автомобиля все равно можно обойти, считает Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу. А вот механические средства защиты довольно эффективны. Имеются ввиду блокировки руля, педалей, коробки передач - устройства, которые просто запираются на ключ. Дело в том, что для их взлома преступникам нужно время. Вместо того, чтобы рисковать, злоумышленники предпочтут выбрать более простую мишень.

С хорошей стороны показывают себя GPS-трекеры, размещенные в машине. Воры не всегда догадываются об их наличии. К слову, не всегда догадываются и владельцы. Сергей Бучнев рассказал о случаях кражи дорогих автомобилей, в которых эта система защиты присутствовала, однако хозяева по каким-то причинам заранее ее не активировали.

О том, кто и как угоняет автомобили воронежцев, читайте подробнее в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU