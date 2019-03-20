2019-03-20T08:09:51+03:00
Происшествия

Полицейский рассказал, что вводит воронежских угонщиков в ступор

Оказывается, эффективная система защиты автомобиля крайне проста
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Любая сигнализация не дает стопроцентной гарантии, что машина останется на местеЛюбая сигнализация не дает стопроцентной гарантии, что машина останется на местеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Любую электронную систему охраны автомобиля все равно можно обойти, считает Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу. А вот механические средства защиты довольно эффективны. Имеются ввиду блокировки руля, педалей, коробки передач - устройства, которые просто запираются на ключ. Дело в том, что для их взлома преступникам нужно время. Вместо того, чтобы рисковать, злоумышленники предпочтут выбрать более простую мишень.

С хорошей стороны показывают себя GPS-трекеры, размещенные в машине. Воры не всегда догадываются об их наличии. К слову, не всегда догадываются и владельцы. Сергей Бучнев рассказал о случаях кражи дорогих автомобилей, в которых эта система защиты присутствовала, однако хозяева по каким-то причинам заранее ее не активировали.

О том, кто и как угоняет автомобили воронежцев, читайте подробнее в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заключенному воронежской колонии пытались передать веселящие конфеты
Воронежских нарушителей на трассе М-4 пугают игрушечными цепями
Воронежцы решили выкинуть елку в марте
Известный пианист сыграет воронежцам Баха, Шопена и Рахманинова
Воронежцам сыграют японские барабанщики
В Воронеже проходит защита проектов общественно полезных инициатив
В Воронеже задержали людей, которые помогали финансировать террористов
Слушай радио "КП в Воронеже" - получай телеприставку
Полиция начала обучать пожилых воронежцев защите от мошенников
В Воронежской области поймали предполагаемого убийцу 17-летней девушки
Воронежские следователи начали проверку по факту избиения бездомного мужчины подростками
Двое воронежцев привезли экзотическую лихорадку из Таиланда
Жительница Воронежской области обокрала знакомого и свалила вину на таинственных преступников