2019-03-15T13:09:28+03:00
Общество

В приложении «Горпарковки» можно будет найти и оплатить коммерческие паркинги

Мобильное приложение «Горпарковки» предназначено для единого поиска и оплаты уличных парковок в 12 муниципальных парковочных проектах России, включая Воронеж
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новый модуль разрабатывается с 2018 года. У же начался процесс тестирования модуля мобильного приложения, который позволит оплачивать через приложение «Горпарковки» стоянки на паркингах торговых и бизнес-центров города. В Воронеже подключение к приложению крупнейших коммерческих паркингов города запланировано в третьем квартале текущего года.

Среди функций нового модуля мобильного приложения - размещение информации о паркинге в мобильном приложение, оплата за услуги паркинга, информирование жителей ближайших домов и работников соседних офисов о снижении цен на паркинг в периоды низкого спроса.

Владельцам паркинга модуль предоставит статистические данные об использовании его паркинга в разные дни и часы. Модуль автоматически пропускает автомобили постоянных посетителей и экстренных служб. Это особенно важно для паркингов офисных центров, где надо ускорить поток въезжающих на паркинг автомобилей офисных работников в утренний час-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одной из аптек Воронежской области нашли нарушения температурного режима хранения лекарств
На Северном мосту Воронежа появились новые знаки
Чтобы найти пропавшую воронежскую школьницу, допросили 4500 водителей
Воронежский «Факел» оштрафовали за пиротехнику и матерные кричалки болельщиков
«Под управлением любви»: в Воронеже пройдёт концерт Ларисы Дьяковой
Мэрия Воронежа готовит документацию для дублеров Московского проспекта
В Воронежской области поезд сошел с рельсов
В Воронеже в апреле снесут 16 киосков
Под Воронежем планируют построить Научно-образовательный центр
Воронежский подросток получил травму трахеи на тренировке по фехтованию
В Воронеже коммунальщики, которым не дали премии, вышли на забастовку
Врачи сняли с себя ответственность за гибель 15-летней девочки в лесу в Воронежской области
Губернатор потребовал вложить деньги в приведение главного футбольного поля Воронежа в порядок
Воронежская девушка "купила" несуществующий айфон
В Воронеже ограбили почтовое отделение ради посылок из Китая
Погода на выходных вряд ли порадует воронежцев
Пропавшую воронежскую школьницу нашли в Санкт-Петербурге
В Воронеже попытаются привести в порядок подземный переход у политеха
Жителям поселка в Воронежской области не хватает врачей
Воронежцы пожаловались на выгул собак на территории школы
Воронежцам покажут спектакли, отмеченные премией «Золотая маска»
В фестивальный оркестр Платоновского фестиваля войдут 152 музыканта
На девятый Платоновфест в Воронеже распродано 65% билетов
Воронежцы одобрили вырубку еще одной части яблоневого сада
Росстройнадзор до лета закрыл воронежского производителя «Кириешек»