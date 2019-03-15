В приложении «Горпарковки» можно будет найти и оплатить коммерческие паркинги

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-15T13:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый модуль разрабатывается с 2018 года. У же начался процесс тестирования модуля мобильного приложения, который позволит оплачивать через приложение «Горпарковки» стоянки на паркингах торговых и бизнес-центров города. В Воронеже подключение к приложению крупнейших коммерческих паркингов города запланировано в третьем квартале текущего года.

Среди функций нового модуля мобильного приложения - размещение информации о паркинге в мобильном приложение, оплата за услуги паркинга, информирование жителей ближайших домов и работников соседних офисов о снижении цен на паркинг в периоды низкого спроса.

Владельцам паркинга модуль предоставит статистические данные об использовании его паркинга в разные дни и часы. Модуль автоматически пропускает автомобили постоянных посетителей и экстренных служб. Это особенно важно для паркингов офисных центров, где надо ускорить поток въезжающих на паркинг автомобилей офисных работников в утренний час-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU