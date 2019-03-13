В Воронеже поймали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок на 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-13T14:46:02+03:00

Точное число фактов мошенничества, к которым мог быть причастен задержанный, еще выясняется Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Он говорил женщинам, что их родственники попали в ДТП

Изменить размер текста: A A

Свершилось! Задержан один из тех, кто терроризировал воронежских пенсионеров историями о выдуманных ДТП. Это 29-летний местный житель, который не раз был судим. Как сообщают в региональном ГУ МВД, с ноября 2018 года по январь 2019 мужчина звонил женщинам старше 70 лет из Коминтерновского района Воронежа.

- В разговоре он сообщал потерпевшим, что их внук или внучка стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Затем якобы передавал трубку родственнику и, изменяя голос, сообщал, что необходима крупная сумма денег, за которой вскоре приедет молодой человек. После этого сам приезжал по месту жительства пенсионеров и забирал деньги, - сообщают в полиции.

Общая сумма ущерба - 650 тысяч рублей. Пострадавшими стали как минимум 15 жителей Воронежа, по каждому случаю заведено уголовное дело по факту мошенничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежцев обманывают гадалки, псевдо-полицейские и лже-предприниматели. Рассказываем, какие схемы чаще всего применяют мошенники. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU