В Воронеже поймали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок на 650 тысяч рублей
Свершилось! Задержан один из тех, кто терроризировал воронежских пенсионеров историями о выдуманных ДТП. Это 29-летний местный житель, который не раз был судим. Как сообщают в региональном ГУ МВД, с ноября 2018 года по январь 2019 мужчина звонил женщинам старше 70 лет из Коминтерновского района Воронежа.
- В разговоре он сообщал потерпевшим, что их внук или внучка стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Затем якобы передавал трубку родственнику и, изменяя голос, сообщал, что необходима крупная сумма денег, за которой вскоре приедет молодой человек. После этого сам приезжал по месту жительства пенсионеров и забирал деньги, - сообщают в полиции.
Общая сумма ущерба - 650 тысяч рублей. Пострадавшими стали как минимум 15 жителей Воронежа, по каждому случаю заведено уголовное дело по факту мошенничества.
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ИСТОЧНИК KP.RU