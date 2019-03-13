2019-03-13T09:34:58+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов

Банк УРАЛСИБ расширил возможности программы «Ипотечные каникулы»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Теперь воспользоваться программой могут покупатели апартаментов на первичном рынке недвижимости. Ранее программа распространялась только на сделки по приобретению квартир в многоквартирных домах и таунхаусах на первичном рынке недвижимости.

Программа «Ипотечные каникулы» на покупку апартаментов действует в следующих регионах присутствия Банка УРАЛСИБ: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом купить квартиру в многоквартирном доме или таунхаусе с использованием программы «Ипотечные каникулы» по-прежнему можно в любом регионе присутствия Банка.

«Ипотечные каникулы» – программа, разработанная специально с застройщиками – партнерами Банка для клиентов, планирующих покупку недвижимости, но продолжающих арендовать жилье. Согласно условиям, на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей уменьшается. Это позволяет заемщику комфортно совмещать кредитные и арендные платежи. При этом в любой момент клиент может «выйти из каникул» и приступить к погашению ипотеки полноценными платежами Срок ипотечных каникул заемщик выбирает самостоятельно, он составляет от 12 до 24 месяцев. Требования к заемщикам программы «Ипотечные каникулы» аналогичны требованиям по стандартным ипотечным программам Банка.

Ознакомиться с полными условиями программы «Ипотечные каникулы», а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скоропостижно скончался известный актер Воронежского драмтеатра
На выезде из Воронежа "Лада" протаранила столб: трое пострадавших
Дело главы воронежского "Дорожника" передали в суд
В Воронеже «Фольксваген-Пассат» сбил 16-летнего подростка на «зебре»
Пиар-менеджер певицы из Воронежа Юлии Началовой рассказала о ее состоянии
В Воронеже подтвердился третий случай кори
В Воронеже женщина избила мать и забрала у нее искусственные цветы
В Воронеже спортивный автомобиль с иностранными номерами протаранил припаркованные машины
Воронежцы пожаловались на жуткие ямы на Машмете
В Воронеже пешеход-нарушитель подставил водителя на деньги
Воронежский механический завод и КБХА войдут в особую структуру ракетного двигателестроения
Воронежский новичок «Краснодара» открыл счет голам за новый клуб
Воронежский перекресток словно магнитом притягивает однотипные аварии
В Воронеже ищут автомобилиста, который сбил женщину и скрылся
Житель Воронежа чуть не лишился корейской иномарки из-за долга в 300 тысяч рублей
С воронежских улиц вывозят остатки снега и песок
На Нововоронежской атомной станции запустят седьмой энергоблок
Девушка на "Приоре" сбила пешехода на воронежской парковке
Олени Воронежского заповедника попали в фотоловушку
За год 47 пассажиров воронежских маршруток получили травмы из-за падения
Чтобы съесть блин, воронежцам пришлось сражаться, гнуться и переодеваться
Четыре воронежца организовали подпольное казино
Бывший главный тренер Воронежской области по шахматам получил 13 лет колонии строгого режима за насилие над учеником