Война с "зайцами": на воронежских платных участках гибкие шлагбаумы будут менять на жесткие

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-06T15:34:16+03:00

Глава "Автодора" рассказал о борьбе с теми, кто проскакивает за другими автомобилями

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На платных участках трассы М-4 "Дон" гибкие шлагбаумы заменят на жесткие алюминиевые. Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве Вячеслав Петушенко, глава госкомпании "Автодор". Мера вводится для того, чтобы побороть "зайцев", которые проскакивают за другими машинами.

Петушенко также высоко оценил эффективность системы "фотофиниш", применяемой, в том числе, в Воронежской области. Во время опускания шлагбаума загорается красный сигнал светофора. Тот, кто проезжает под этот сигнал, получает штраф. Так удалось обойти отсутствие законодательного запрета на бесплатный проезд по платным участкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU