Перевооружение Воронежского авиазавода для производства Ил-112В отложили

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-06T14:20:45+03:00

Первый экземпляр Ил-112В два года назад Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Подведение итогов четырех тендеров Воронежского авиазавода перенесено. Заявки будут принимать до 7 марта, победителей объявят 15 марта. Речь идет о конкурсах на проведение работ по реконструкции производства Ил-112В. Причиной стало изменение условий закупки.

Серийное производство военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО) будет налажено с 2020 года.

28 декабря 2018 года Алексей Рогозин, генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина, сообщил, что первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В выполнил первые рулежки на взлетно-посадочной полосе. А 25 декабря из Воронежа в подмосковный Жуковский отправился автопоезд с необычным грузом. На трале повезли фюзеляж легкого Ил-112В. Он будет проходить испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте.

ИСТОЧНИК KP.RU