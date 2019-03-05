2019-03-05T13:43:10+03:00
Общество

Четыре воронежских подземных перехода обновят за 41 миллион рублей

Особенно необходима реконструкция сооружению у «политеха»
Юрий КОЗЛОВ
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Реконструкция переходов у ЮВЖД, у механического завода, у «политеха» и на пересечении улиц Димитрова и Волгоградской обойдется примерно в 41 миллион рублей. Эту цифру озвучили в мэрии.

Переходы планируют отдать в концессию в течение 2019-2021 годов. Ограничений на подачу заявок для участие в торгах не будет – теоретически их могут выиграть как российские, так и иностранные компании. Конкурс планируют провести весной 2019 года. Переходы планируют разделить на два лота – в каждом из них к более привлекательному с точки зрения окупаемости «прицепят» проблемный.

Единственный из этих переходов, состояние которого сейчас в принципе приемлемое – переход у ЮВЖД и Петровского сквера. Неудивительно, что предприниматели, у которых там есть торговые точки, планируют принять участие в конкурсе. Видимо, их не очень вдохновляет пример коллег из перехода у цирка, где концессию на реконструкцию выиграло ООО «Меридиан». Если верить обещаниям этой компании, то «подземка» предстанет перед взорами горожан со стильными стенами под старинный кирпич почти через год – в феврале 2020-го.

Состояние других трех переходов весьма плачевное. И если у мехзавода и на перекрестке Димитрова и Волгоградской они просто пустуют, то у «политеха» до сих пор не до конца ликвидированы следы недавнего пожара, ходить по нему вечерами по-прежнему жутковато.

ИСТОЧНИК KP.RU

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