Воронежский подземный переход у цирка не будут закрывать полностью во время ремонта

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-14T15:35:14+03:00

К февралю 2020 года переход у цирка должен быть полностью реконструирован Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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14 февраля мэрия Воронежа подписала соглашение о передаче подземного перехода у цирка в концессию ООО «Меридиан». Но только 7 ноября стартовала реконструкция: понять, что работы начались, можно было по перекрытым входам.

14 ноября замглавы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов сообщил, что сейчас в переходе ведется замена облицовки ступеней и стен, а также производится замена гидроизоляции, которая, к сожалению, находится в удручающем состоянии. К концу года должны быть начаты работы по преображению входных групп.

Переход будет перекрываться поэтапно. Предпринимателям на время придется поменять место дислокации. Однако после ремонта, по словам замглавы, они смогут вернуться на то место, где исторически торговали.

При этом подземный переход даже во время ремонта должен быть доступен для воронежцев. Напомним, что к февралю 2020 года он должен быть полностью реконструирован.

Другие четыре подземных перехода Воронежа также могут быть переданы в концессию. Однако остаются юридические тонкости, которые необходимо уладить к весне 2019 года.

- Предприниматели сами смогут объединиться и создать сообщество – такой вариант, например, понравился предпринимателям перехода у ЮВЖД. Они уже направили в мэрию Воронежа соответствующее инициативное письмо, - сказал Алексей Антиликаторов. – Рассматривается возможность формирования лотов по принципу прибыльный и неприбыльный переход.