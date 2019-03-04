2019-03-04T17:21:37+03:00
Общество

В Воронеже Кит Флинт кидал в поклонников бутылки минералки

Ярослав ИВАНОВ
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фото Саша Григ.фото Саша Григ.
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Из Британии пришли печальные вести: в графстве Эссекс в своем доме нашли тело Кита Флинта. Вокалисту The Prodigy было 49, в полиции заверили, что кончина музыканта была естественной. Хотя в соцсетях уже появись сообщения, что он покончил собой.

Воронежские поклонники в шоке. Фанаты культового коллектива вспоминают оглушительный концерт Кита Флинта с The Prodigy в мае 2017-го. Тогда музыканты советовали взять на выступление беруши. Кто не послушался - сам виноват. Группа тогда привезла из Британии целую фуру звукового и светового оборудования. Получилось мега мощное выступление. На концерте собралось около 3600 воронежских фанатов (кстати, самые демократичные билеты раскупили за 4 минуты с момента открытия продажи). Поклонники, разрисованные муравьями - символом группы - отчаянно слэмились в танцпартере, бросали на сцену футболки и теряли кеды от неистовых танцев. Зал в буквальном смысле ходил ходуном. Кит Флинт кидал в толпу медиаторы, бутылочки минералки.

На память о концерте в Воронеже музыканты сняли видео с достопримечательностями города - виды парка у «Арены», Котенка с улицы Лизюкова, памятников Высоцкому и военному почтальону вошли в клип к композиции Mindfields. Кроме того, музыканты увезли из Воронежа портрет, сделанный на стекле акрилом в капельной технике.

фото Саша Григ

фото Саша Григ

ИСТОЧНИК KP.RU

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