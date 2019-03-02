2019-03-02T16:25:36+03:00
Общество

Благодарность от Министра здравоохранения получил школьник, спасший жизнь мужчине в небе над Воронежем

Напомним, борт, где один из пассажиров потерял сознание, экстренно сел в нашем аэропоту
Олег ИВАНОВ
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30-летнему мужчине стало плохо – из носа у него потекла кровь, он потерял сознание.30-летнему мужчине стало плохо – из носа у него потекла кровь, он потерял сознание.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского аэропорта.
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2 марта стало известно, что Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подписала приказ о награждении учащегося 10-класса московской школы №1573 Богдана Рудика Благодарностью Министра. 16-летний школьник в спас жизнь мужчине, которому стало плохо с сердцем во время выполнения авиарейса Сочи-Москва.

Напомним, 25 февраля, в 13.41 в воронежском аэропорту сел Боинг-737 авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Сочи в Москву. Экстренную посадку лайнер совершил из-за ЧП, случившегося на борту. 30-летнему мужчине стало плохо – из носа у него потекла кровь, он потерял сознание.

Богдан этим же рейсом возвращался с семьей с отдыха в Сочи. Он проходит обучение в специальном медицинском классе и полученные навыки оказания первой помощи помогли ему совершить героический поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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