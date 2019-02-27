В Воронеже в самолете ученик десятого класса спас мужчину, у которого случился инфаркт

В понедельник, 25 февраля, в 13.41 в воронежском аэропорту сел Боинг-737 авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Сочи в Москву. Экстренную посадку лайнер совершил из-за ЧП, случившегося на борту. 30-летнему мужчине стало плохо – из носа у него потекла кровь, он потерял сознание.

К человеку, которому стало плохо, бросился на помощь московский десятиклассник Богдан Рудик. Он возвращался с семьей с отдыха в Сочи. Богдану пригодились знания, полученные в профильном классе по медицине.

Самолет приземлился в Воронеже в 13.41.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского аэропорта.

- Бортпроводник попросил откликнуться медиков, - рассказала мама Богдана Илона Рудик. - Но никого не оказалось. Сын сидел рядом со мной и слушал музыку. Он плохо расслышал объявление и попросил меня повторить, что сообщили. Я сказала, что ищут врача для оказания помощи. Увидела, как сверкнули пятки моего сына, не успела опомниться, как он уже с двумя бортпроводниками оказывал помощь потерявшему сознание, с сильным носовым кровотечением мужчине. Все оказалось очень серьезно. Связь с землей для консультации с медиками была невозможна. У пассажира было сильное кровотечение из носа, он потерял сознания. Богданом были проведены реанимационные действия, очищена ротовая полость и гортань от кровяных масс, проведена поддержка дыхания. Не зря учат наших детей. Огромный поклон всем преподавателям школы № 1573 и лично Лысько Елене Валерьевне, преподающей детям практическую медицину.

Сразу после приземления к самолету подъехали машины медико-санитарной части аэропорта и Воронежского областного центра медицины катастроф. Богдан четко доложил врачам о ситуации. Потом вместе с теми же двумя мужчинами помогли вынести пассажира на носилках. Больного увезли в воронежскую областную клиническую больницу № 1.

Богдан выскочил встречать медиков в одной майке.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского аэропорта.

Пассажира отвезли на реанимобиле в больницу.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского аэропорта.

Каково же было удивление сотрудников аэропорта, когда уже на следующий день они снова увидели в воздушной гавани получившего инфаркт мужчину! Он рассказал, что по профессии моряк, в Санкт-Петербурге его ждет 10-летний сын, поэтому не имеет права умирать. И попросил работников аэропорта горячо поблагодарить своих спасителей.

- Порадовало, что ни один из 190 находившихся на борту пассажиров не высказал недовольства по поводу задержки рейса. Наоборот, все искренне интересовались самочувствием мужчины. А Богдан попросил передать «куда-нибудь выше», что аптечки надо комплектовать полнее. Уже в 14.57 самолет вылетел в Москву, - рассказали в воронежском аэропорту.