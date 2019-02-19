Бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов возглавил АИР

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-19T10:58:41+03:00

Не так давно он написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Изменить размер текста: A A

Бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов возглавил региональное Агентство по инновациями и развитию. Соответствующие изменения в структуре АИРа были внесены на официальном сайте. Вряд ли данную новость можно считать сюрпризом, ведь и сам чиновник заявлял, что видит свое будущее с вероятностью 90% именно в агентстве.

Напомним, заместитель мэра Воронежа написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Алексей Антиликаторов курировал предпринимательство, экологию, административно-технический контроль. С 30 января обязанности заместителя главы временно будет исполнять руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина.

Напомним, Алексей Антиликаторов пришел на работу в администрацию города в 2014 году и начал курировать блок муниципального контроля. Также он входил в состав директоров «Воронежского похоронного бюро».

ИСТОЧНИК KP.RU