2019-02-19T10:58:41+03:00
Общество

Бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов возглавил АИР

Не так давно он написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.
Олег ИВАНОВ
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Бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов возглавил региональное Агентство по инновациями и развитию. Соответствующие изменения в структуре АИРа были внесены на официальном сайте. Вряд ли данную новость можно считать сюрпризом, ведь и сам чиновник заявлял, что видит свое будущее с вероятностью 90% именно в агентстве.

Напомним, заместитель мэра Воронежа написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Алексей Антиликаторов курировал предпринимательство, экологию, административно-технический контроль. С 30 января обязанности заместителя главы временно будет исполнять руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина.

Напомним, Алексей Антиликаторов пришел на работу в администрацию города в 2014 году и начал курировать блок муниципального контроля. Также он входил в состав директоров «Воронежского похоронного бюро».

ИСТОЧНИК KP.RU

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