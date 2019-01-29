2019-01-29T16:43:43+03:00
Общество

Вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов оставил должность

Обязанности заместителя временно будет исполнять Людмила Бородина
Олег ИВАНОВ
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Фото: с сайта администрации города ВоронежаФото: с сайта администрации города Воронежа
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Заместитель мэра Воронежа Алексей Антиликаторов написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Об этом стало известно 29 января. Он покинет должность уже 13 февраля 2019 года.

- Алексей Антиликаторов в рамках своих полномочий курировал очень сложные сферы: предпринимательство, экологию, административно-технический контроль, в которых были реализованы значимые проекты и инициативы, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

С 30 января обязанности заместителя главы временно будет исполнять руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина.

Напомним, Алексей Антиликаторов пришел на работу в администрацию города в 2014 году и начал курировать блок муниципального контроля. Также он входил в состав директоров «Воронежского похоронного бюро».

ИСТОЧНИК KP.RU

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