Краевед о возможном сносе воронежского театра оперы и балета: "В этом здании ценно все!"

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-10T17:13:07+03:00

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Краевед Ольга Рудева прокомментировала идею снести здание театра оперы и балета и построить на его месте новое.

- Общественных зданий, построенных в послевоенное время в традициях сталинского ампира, у нас не прибавится никогда. Ценно все: планировка, интерьеры, люстры и так далее. С другой стороны, фундамент и стены здания возвели перед войной, много лет оно простояло без крыши. О степени аварийности судить не могу - это дело специалистов. Считаю, что к аварийности может привести только бесхозяйственность и нежелание поддерживать здание в "здоровом" состоянии. Живу в доме-ровеснике, и хорошо понимаю, что если лет шестьдесят не делать ремонт, то состояние будет не просто аварийным, а невозможным для проживания.

Добавим, что в защиту здания также высказались активисты общественного движения "Город и транспорт". Они создали петицию о сохранении старого театра. Активисты считают, что все реставрационные работы прекрасно могут пройти без сноса здания.

ИСТОЧНИК KP.RU