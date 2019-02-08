Скандальный воронежский автобус 125 вернули на прежний маршрут

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-08T19:05:02+03:00

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"Маршрут 125 вернули на старую трассу. Все изменения отменены," - сообщают в общественной организации "Город и транспорт". Решение подтверждают городские власти. Теперь мимо "умной остановки" у Центрального рынка будет ходить только автобус 20.

Напомним, еще с 25 декабря должен был измениться путь маршруток 125. Водителей обязали проезжать через Центральный рынок. Однако они решили не выполнять требование и уже через пару дней вернулись на прежний маршрут.

Руководитель группы компаний «Автолайн+» Дмитрий Крутских практически сразу же заявил, что изменения увеличили пробки на Пушкинской, что не устраивало ни водителей, ни пассажиров. Он также подчеркнул, что из-за этого даже начали увольняться водители..

Юрий Новиков, сопредседатель регионального движения «Город и транспорт», сообщил, что к новогодним праздникам с маршрута №125 уволилось 12 человек, а за январь - еще 13. Из 20 машин в итоге на маршруте оставалось лишь 7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU