2019-02-02T18:47:55+03:00
Общество

Водители воронежских автобусов №125 продолжают увольняться из-за спорного маршрута

Они не хотят ходить через Центральный рынок
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже с 25 декабря должен был измениться путь маршруток №125. Водителей данных автобусов обязали проезжать через Центральный рынок. Однако они решили не выполнять требование городского управления транспорта и уже через пару дней вернулись на прежний маршрут.

Руководитель группы компаний «Автолайн+» Дмитрий Крутских практически сразу же заявил, что последние изменения только увеличили пробки на Пушкинской, что не устраивало ни водителей, ни пассажиров. Он также подчеркнул в начале января, что из-за этого даже начали увольняться шоферы.

Юрий Новиков, сопредседатель регионального движения «Город и транспорт» 2 февраля сообщил, что к новогодним праздникам с маршрута №125 уволилось 12 человек, а за январь - еще 13. Из 20 машин в итоге на маршруте ходит лишь 7-9.

Активисты движения «Город и транспорт» поддержали представителей «Автолайн+» и считают, что общественный транспорт никому не нужен на улице Пушкинской. По мнению общественников, эксперименты с маршрутом могут довести компанию, у которой 100% новой техники и вся она в лизинге, до банкротства.

Как сообщил Юрий Новиков, управление транспорта не желает признавать ошибки и в качестве компромисса предложило разделить маршрут: чтобы 10 машин ездило по одной трассе, а 10 - по другой. Вот только воплотить такой план в реальность - невозможно. По крайней мере, перевозчик отклонил такое предложение.

- Данная история на самом деле не про «Автолайн+». И не про то, что водители главнее всех. Она про то, что управление в сфере транспорта в городе находится на грани коллапса: один из крупнейших перевозчиков фактически поставил вопрос о мятеже и отказе подчиняться, - уверен Юрий Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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