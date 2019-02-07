2019-02-07T12:59:18+03:00
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Из названия воронежских платных парковок все-таки уберут слово «муниципальные»

Проект был создан компанией, поэтому использование такого определения в УФАС посчитали необоснованным
Станислав ШЕВЧЕНКОЮлия ДИДЕНКО
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..Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Из названия воронежских платных парковок все-таки уберут слово «муниципальные». Об этом на пресс-конференции УФАС рассказал глава Воронежского УФАС Денис Чушкин.

Как пояснили в антимонопольной службе, компания уже обратилась к ним с просьбой продлить срок, за который нужно убрать это слово со всех стендов.

- Мы понимаем, что работа емкая. Но уверяем, что это будет не очень большой срок, - отметил Денис Чушкин. - Копий исковых заявлений, свидетельствующих о том, что «Горпарковки» намерены оспорить решение, к нам не поступало.

Напомним, в середине января депутат городской Думы Олег Черкасов в гостях у радио «Комсомольская правда» (Воронеж, 97.7 FM) высказывался в том ключе, что проект «Горпарковок» был создан компанией, поэтому использование такого определения в антимонопольной службе считается необоснованным. За такое нарушение УФАС пригрозил фирме штрафом в полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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