2019-02-04T16:39:31+03:00
Происшествия

В Воронеже директор "заминировала" собственную школу

А через некоторое время сказала, что пошутила
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото с сайта правительства Воронежской области.Фото с сайта правительства Воронежской области.Фото: другой источник.
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В минувший четверг, 31 января, Воронеж накрыла волна ложных звонков о минировании административных зданий. Массовой атаке подверглись мэрия Воронежа, Облдума и другие учреждения.

На фоне такой нервозной обстановки в городе произошел курьезный (если не сказать абсурдный) случай. О нем сегодня, 4 февраля, на планерке в мэрии рассказал начальник управления МВД России по городу Воронежу Артур Дорошев.

По его словам, 31 января, после 11 часов дежурному ГО ЧС поступил звонок о том, что СОШ №54 заминирована. Оказалось, что сообщила об этом сама директор школы, бывший депутат воронежской Гордумы Ольга Терновых.

- В ходе проверки выяснилось, что директор школы Терновых самостоятельно, без согласования с кем-либо, проводила внутреннюю тренировку. У нас и так в тот день все средства были по-максимому задействованы, уже с кинологами не успевали отрабатывать объекты. Директор посмотрела на то, что происходит и решила быть готовой к чрезвычайной ситуации во всеоружии. Сначала позвонила на 112 сообщение о бомбе, а потом снова набрала и сказала, что пошутила, - отметил Артур Дорошев.

После чего он обратился к руководству городского образования с просьбой, чтобы такие истории больше не происходили.

В мэрии сообщили, что по даннму фактору уже провели служебную проверку, по итогам которой к директору СОШ №54 "применят дисциплинарную ответственность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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