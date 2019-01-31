Вслед за воронежской мэрией эвакуировали здание ДИЗО

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-31T11:55:16+03:00

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Неизвестные сообщили о заминировании не только городской администрации, но и департамента имущественных и земельных отношений области. Речь идет о здании по адресу площадь Ленина, 12 (напротив кинотеатра "Спартак"). Как сообщили в пресс-службе городских спасателей, прямо сейчас здание обследуют специалисты.

Ну а проверка городской администрации, как мы ранее сообщили, закончилась. Никакого взрывного устройства не нашли. К 10.20 все работники вернулись на свои места.

На фоне этих новостей нельзя не вспомнить телефонную атаку конца 2017 года. Тогда по стране прокатилась волна сообщений о несуществующих взрывных устройствах. Эвакуировались торговые центры, вокзалы, школы - всего около двух сотен зданий. Досталось тогда и Воронежу.

ИСТОЧНИК KP.RU