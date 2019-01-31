В Воронеже из-за угрозы взрыва эвакуировали администрацию города

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-31T10:34:49+03:00

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31 января примерно в 9:20 на электронную почту администрации Воронежа пришло письмо с угрозами. Некий аноним уверял, что взорвет здание мэрии. Уже в 9:30 всех муниципальных служащих оперативно эвакуировали. В администрации незамедлительно начал работу кинологический расчет управления ГО ЧС.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, примерно в 10:20 обследование было завершено. Конечно, никакого взрывчатого вещества не было найдено. Так что все сотрудники вернулись на рабочие места.

Сегодня каждой такое сообщение воспринимается особо остро, ведь мы помним, как в конце 2017 года по стране прокатилась волна сообщений о несуществующих взрывных устройствах. Эвакуировались торговые центры, вокзалы, школы - всего около двух сотен зданий. Досталось тогда и Воронежу.

Отметим, что администрацию Воронежа эвакуируют не в первый раз - так в 2009 году неизвестный «доброжелатель» позвонил в милицию и сказал, что в мэрии заложена бомба. Быть может, тот же мужчина решил вновь «пошутить» спустя десять лет?

ИСТОЧНИК KP.RU