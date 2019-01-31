Страховщики реже пьют кровь воронежских автомобилистов

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-31T14:48:46+03:00

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Больше 2600 обращений из 5067, поступивших в Банк России от жителей региона, касались страховых компаний. Больше всего нареканий вызвали неверное применение скидочного коэффициента бонус-малус (1411 жалоб) и сложности с оформлением электронного полиса (673 жалобы).

- Количество таких жалоб в течение года постепенно снижалось, - подчеркивают в Банке России. - За весь IV квартал 2018 года жалоб на е-ОСАГО поступило в полтора раза меньше, чем за январь того же года благодаря нашим надзорным мероприятиям. Количество жалоб на неверный КБМ сократилось c 556 обращений в I квартале года до 220 в IV квартале. Это произошло благодаря отлаженной процедуре восстановления корректного значения, реализованной Банком России совместно с РСА.

Кстати, не так давно мы провели опрос на эту тему в двух автомобильных онлайн-сообществах. Выяснили, что около 65% водителей сталкивались с неурядицами при оформлении ОСАГО в 2018 году. На вопрос о характере сложностей большинство (45%) выбрали вариант "проблемы при покупке онлайн".

Опрос в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа"

Опрос в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа"

ИСТОЧНИК KP.RU