2018-12-13T10:33:28+03:00
Авто

Страховщики по-прежнему тратят нервы воронежских автомобилистов

У одних возникают проблемы с оформлением ОСАГО онлайн, у других исчезает бонус-малус
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Проблемы возникают не в момент получения компенсации за ДТП, а еще на стадии покупки полисаПроблемы возникают не в момент получения компенсации за ДТП, а еще на стадии покупки полисаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Не так давно в Банке России сообщили, что воронежцы стали реже жаловаться на проблемы с ОСАГО. За десять месяцев 2018 количество обращений, посвященных этой теме, снизилось с 67% до 55%.

Мы решили поинтересоваться у воронежских автомобилистов, действительно ли в этой сфере что-то изменилось, а потому провели опросы в дружественных онлайн-сообществах.

У подписчиков "Аварии | ДТП | Воронежа" спросили: сталкивались ли вы с проблемами при покупке ОСАГО в этом году? В опросе поучаствовали 470 человек. Почти 65% выбрали вариант "Сталкивался. Все осталось, как раньше". Остальные в той или иной степени заметили улучшения. В комментариях Павел Захаров отметил проблемы со скидочным коэффициентом бонус-малус (КБМ): "Аферы с КБV - вообще шиза. Снимают молча скидку, ты через какую-то контору за деньги ее восстанавливаешь. Прибыль на пустом месте".

Опрос в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа"

Опрос в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа"

У подписчиков "Подслушано у водителей Воронежа" мы поинтересовались, какие именно проблемы встречаются чаще всего. На момент публикации участие приняло 282 человека. 45% выделили сложности с покупкой ОСАГО онлайн, 13% отметили исчезновение КБМ. Однако почти 37% сложностей не встретили вовсе. Подписчик Валерий Богушевский выделил в комментарии: "С электронным ОСАГО никогда проблем не было".

Опрос в сообществе "Подслушано у водителей Воронежа" Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Опрос в сообществе "Подслушано у водителей Воронежа"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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