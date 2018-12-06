2018-12-06T12:02:57+03:00
Авто

Сотни воронежских автомобилистов жалуются на потерю коэффициента "бонус-малус"

У других возникают проблемы с заключением электронных договоров ОСАГО
Станислав ШЕВЧЕНКО
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ОСАГО - вещь нужная. Но купить полис не всегда просто...ОСАГО - вещь нужная. Но купить полис не всегда просто...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Банке России раскрыли, на что чаще всего жаловались жители Воронежской области за десять месяцев 2018 года. Всего поступило более 4400 обращений. Большинство из них по-прежнему связано с работой страховых компаний - почти 2500. Число жалоб снижается. В начале года было 67%, сейчас - 55%.

- Чаще всего воронежцы жаловались на неверное применение коэффициента "бонус-малус", проблемы с оформлением электронного полиса ОСАГО, - говорят в Банке России. - Реже отмечали отказ в заключении договора и нарушение сроков выплаты возмещения.

Казалось, что с развитием электронных сервисов проблема покупки ОСАГО уйдет. Увы! После заполнения всех необходимых данных сайт страховой компании может обнулить их, выдать какую-то ошибку или, в лучшем случае, направить на портал РСА, где "русская рулетка" выберет вам фирму, зарегистрированную на Дальнем Востоке... С "бонус-малусом" - отдельная песня. Автомобилисты годами накапливают скидку за безаварийность, а потом вдруг узнают, что она исчезла.

Написать жалобу в Банк России можно через интернет-приемную на официальном сайте www.cbr.ru. Также заработал новый телефонный номер для обращений - 8-800-300-3000.

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