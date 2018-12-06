2018-12-06T12:02:57+03:00
Авто

Сотни воронежских автомобилистов жалуются на потерю коэффициента "бонус-малус"

У других возникают проблемы с заключением электронных договоров ОСАГО
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
ОСАГО - вещь нужная. Но купить полис не всегда просто...ОСАГО - вещь нужная. Но купить полис не всегда просто...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Банке России раскрыли, на что чаще всего жаловались жители Воронежской области за десять месяцев 2018 года. Всего поступило более 4400 обращений. Большинство из них по-прежнему связано с работой страховых компаний - почти 2500. Число жалоб снижается. В начале года было 67%, сейчас - 55%.

- Чаще всего воронежцы жаловались на неверное применение коэффициента "бонус-малус", проблемы с оформлением электронного полиса ОСАГО, - говорят в Банке России. - Реже отмечали отказ в заключении договора и нарушение сроков выплаты возмещения.

Казалось, что с развитием электронных сервисов проблема покупки ОСАГО уйдет. Увы! После заполнения всех необходимых данных сайт страховой компании может обнулить их, выдать какую-то ошибку или, в лучшем случае, направить на портал РСА, где "русская рулетка" выберет вам фирму, зарегистрированную на Дальнем Востоке... С "бонус-малусом" - отдельная песня. Автомобилисты годами накапливают скидку за безаварийность, а потом вдруг узнают, что она исчезла.

Написать жалобу в Банк России можно через интернет-приемную на официальном сайте www.cbr.ru. Также заработал новый телефонный номер для обращений - 8-800-300-3000.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты