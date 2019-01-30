Алексей Антиликаторов может возглавить АИР Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-30T13:17:46+03:00

Сам он оценивает вероятность в 90%

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Накануне ушедший в отставку вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов может возглавить региональное Агентство по инновациями и развитию. В интервью порталу 36on он сообщил:

- Есть и другие предложения, но с вероятностью 90% я приму решение в пользу агентства уже в ближайшие дни.

Напомним, заместитель мэра Воронежа написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Алексей Антиликаторов курировал предпринимательство, экологию, административно-технический контроль. С 30 января обязанности заместителя главы временно будет исполнять руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина.

Напомним, Алексей Антиликаторов пришел на работу в администрацию города в 2014 году и начал курировать блок муниципального контроля. Также он входил в состав директоров "Воронежского похоронного бюро".

ИСТОЧНИК KP.RU